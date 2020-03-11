رياضة | الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ورفض "يويفا" الاستئناف التي تقدم به نادي ريال مدريد الإسباني بخصوص البطاقة الحمراء التي تلقاها قائده سرجيو راموس، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور الـ16، لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وطرد راموس في مباراة فريقه أمام "السيتيزنز" في ذهاب دور الـ16، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ورفض "يويفا" الاستئناف التي تقدم به النادي الإسباني، من أجل إزالة البطاقة الحمراء التي حصل عليها راموس أمام السيتي، ليتأكد غيابه عن موقعة إستاد الاتحاد، الأسبوع المقبل.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، يوم الثلاثاء المقبل، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.