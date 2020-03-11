الامارات | السلطات الإسبانية ترفض استقبال روما الإيطالي بسبب كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الإسبانية ترفض استقبال روما الإيطالي بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت السلطات الإسبانية السماح لطائرة فريق روما بالهبوط في أراضيها من أجل ملاقاة إشبيلية في الدوري الأوروبي يوم الخميس.
وكان من المفترض أن تغادر بعثة روما العاصمة الإيطالية يوم الأربعاء نحو إسبانيا من أجل مباراة إياب دور الـ32.
وأفاد نادي روما في بيان: "لن يسافر الفريق إلى إسبانيا من أجل مباراة الفريق أمام إشبيلية في بطولة الدوري الأوروبي".
وأضاف البيان "يأتي هذا بسبب عدم السماح للطائرة القادمة من إيطاليا بالهبوط في إسبانيا".
وينتظر نادي روما مزيد من التفاصيل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قريبا.
وتفشى فيروس كورونا بقوة في إيطاليا إذ أن عدد المصابين بلغ أكثر من 10 آلاف حالة مع وفاة أكثر من 600 شخص.
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