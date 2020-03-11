شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيل لقاء الاتحاد.. «كارتيرون» يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بعد تأجيل مباراة الاتحاد السكندري التي كان من المقرر إقامتها مساء غد الخميس.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قرر تأجيل مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، المقرر إقامتها الخميس، وذلك تماشيا مع قرار السيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار الخميس أجازة بسبب سوء حالة الطقس المتوقعة، وبناء على بيان هيئة الأرصاد الجوية وتحذيرات الجهات المعنية.