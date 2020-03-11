شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تأجيل نهائي كأس الرابطة الفرنسية بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة دوري كرة القدم للمحترفين الفرنسي رسميًا عن تأجيل مباراة نهائي كأس الرابطة الفرنسية، الذي كان من المقرر إقامته يوم 4 إبريل القادم، بين باريس سان جيرمان وأوليمبيك ليون إلى أجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الرابطة في بيان أن «تاريخ جديد سيتم تحديده بناء على تطور الأوضاع وحسب مصير الفريقين في المنافسات الأوروبية».

وكانت الرابطة قد اتخذت قرارًا، الثلاثاء، بإقامة جميع مباريات دوري الدرجة الاولى والثانية بفرنسا بدون جماهير وحتى 15 إبريل القادم.