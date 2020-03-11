شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن أول إصابة بـ«كورونا» بين لاعبي الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي هانوفر الألماني، الذي يخوض غمار دوري الدرجة الثانية الألمانية، عن إصابة لاعبه تيمو هوبرز بفيروس كورونا، ليصبح أول لاعب محترف تتأكد إصابته بالمرض في ألمانيا.

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وأوضح النادي أنه سيتم إجراء الفحوصات على جميع أعضاء الفريق من لاعبين وجهاز فني وإداري وعاملين.

وأثنى جيرهارد زوبر، المدير الرياضي للنادي على لاعب الفريق صاحب الـ 23 عامًا، مؤكدًا أنه تصرف بطريقة «يضرب بها المثل»، مضيفًا: «هو لم تظهر عليه الأعراض حتى الآن، لكنه حين علم أن أحد الأشخاص الذين كانوا معه في إحدى المناسبات تم تشخيصه بالمرض، ذهب على الفور للطبيب وعزل نفسه في منزله مؤقتًا».

وأكد النادي، في بيان له، أن اللاعب لم يتعامل مع أي من زملائه منذ إصابته بالفيروس، فيما تم إلغاء جميع المقابلات الصحفية والإعلامية وستم إقامة تدريبات الفريق خلف الأبواب المغلقة، استعدادًا لمواجهة دينامو دريسدن، التي ستقام في موعدها حتى الآن.