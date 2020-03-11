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السلطات الإسبانية ترفض السماح لطائرة نادي روما بالهبوط في أراضيها لمواجهة إشبيلية

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لن يتمكن نادي روما الإيطالي من لعب مباراته المقررة أمام نظيره الإسباني إشبيلية، غدًا الخميس، في الدوري الأوروبي، بعدما رفضت السلطات الإسبانية السماح لطائرتهم بالهبوط في أراضيها.

وأوضح النادي في بيان له على حسابه بـ«تويتر»: «لن يسافر روما إلى إسبانيا من أجل مباراة الفريق أمام إشبيلية في الدوري الأوروبي بعد عدم السماح للطائرة القادمة من إيطاليا بالهبوط في إسبانيا».

واختتم النادي بيانه المقتضب قائلا: «مزيد من التفاصيل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قريبًا».

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