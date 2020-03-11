شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، 21 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الخميس باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 18 للدوري.

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي وعاصم سعيد ومحمد دبش وحسني فتحي وأحمد محسن وعصام صبحي ومصطفى شبيطة وصلاح عاشور وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد كناريا وأحمد مرشوح ومحمد مسعد ومحمد إبراهيم وباولن فوافي وأودو موسيس وصلاح أمين وعمرو مرعي وعبدالله مجدي.

واختتم فريق المقاصة معسكر الإعداد المغلق بمدينة الإسماعيلية والذي استمر لمدة أسبوع، وخاض الفريق مرانه الختامي صباح اليوم، وعقب نهاية المران أعلن إيهاب جلال قائمة اللاعبين المختارين للدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد مباراة أسوان.