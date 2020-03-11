شكرا لقرائتكم خبر عن غلاف صحيفة «الاس» الإسبانية يستفز عشاق محمد صلاح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثارت صحيفة «الاس» الإسبانية، غضب مشجعي فريق ليفربول الإنجليزي عامة وعشاق النجم المصري محمد صلاح خاصة، بعدما تصدر غلافها صورة لمحمد صلاح وكأنه عملاق سقط أرضا بفعل لاعبي إتيلتكو مدريد، وهو مستوحى من فيلم gulliver travels الشهير، وذلك قبل ساعات من لقاء ليفربول الإنجليزي في العاشرة مساء الأربعاء، ونظيره أتلتيكو مدريد الأسباني على ملعب «أنفيلد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت بخسارة الريدز بهدف في معقل الروخي بلانكوس»واندا ميتروبوليتانو«18 فبراير الماضى.

يدير مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد الليلة، الهولندي داني ماكيلي ويساعده كل من ماريو ديكس (مساعد أول) وهيسيل ستيجسترا (مساعد ثاني)، وحكم رابع ألارد ليندهوت، فيما يتولى تقنية الفيديو يواكيم كومفيوس.