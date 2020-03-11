شكرا لقرائتكم خبر عن «مبابي» يعود لتدريبات باريس سان جيرمان بعد ظهور نتائج تحاليل «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي لتدريبات فريقه باريس سان جيرمان استعدادًا لمواجهة بروسيا دورتموند، الليلة، بعد ظهور نتيجة تحاليل فيروس كورونا التي أجراها أمس.

وكان اللاعب قد عانى من التهاب في الحلق غاب على إثره عن التدريبات لمدة يومين، فيما أشارت تقارير إلى إجرائه تحاليل فيروس «كورونا».

وحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فقد جاءت التحاليل سلبية مؤكدة أن اللاعب في صحة جيدة، فيما يبقى قرار مشاركته مع الفريق أمام دورتموند في يد المدير الفني توماس توخيل.