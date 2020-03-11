شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباريات الدوري غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل مباريات مسابقة الدوري الممتاز، التي كان مقررا إقامتها غدًا ضمن الجولة 18 للمسابقة، تماشيًا مع قرار السيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار غد الخميس إجازة بسبب سوء حالة الطقس المتوقعة، وبناء على بيان هيئة الأرصاد الجوية وتحذيرات الجهات المعنية.

وأشار حسام الزناتي، مدير المسابقات بالاتحاد، أنه حدد بالفعل المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة سوف يعلن عنها ضمن مواعيد الأسابيع المتبقية فور ورود الموافقات الأمنية، كما تم تأجيل كافة مباريات الناشئين و البراعم يومى الخميس و الجمعة حرصًا على سلامة جميع عناصر اللعبة.