شكرا لقرائتكم خبر عن عزل لاعبي أرسنال بعد احتكاكهم بمالك أوليمبياكوس.. وتأجيل مباراة مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي دخول عدد من لاعبيه الذين احتكوا بمالك نادي أوليمبياكوس اليوناني إيفانجليوس ماريناكيس عقب مباراة الفريقين في 27 فبراير الماضي في العزل المنزلي بعد ثبوت إصابة الأخير بفيروس كورونا.

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وأوضح النادي، في بيان له، أن اللاعبين سيبقون في منازلهم حتى انتهاء فترة الـ 14 يومًا المقررة طبيًا بداية من يوم الاحتكاك بالشخص المصاب، فيما أكد أن احتمالية إصابة أي من اللاعبين بالفيروس تبقى «ضئيلة للغاية».

ومن جانبه أعلن نادي مانشستر سيتي عن تأجيل مباراته مع الجانرز، والتي كان من المقرر إقامتها، الليلة، في الدوري الإنجليزي بعد عزل لاعبي الفريق اللندني.

وأوضح السيتيزنز في بيان: «قرار تأجيل مباراة الليلة تم اتخاذه كإجراء احترازي بناء على نصيحة طبية، بعدما تواصل بعض الشخصيات بنادي أرسنال مع مالك أوليمبياكوس إيفانجليوس ماريناكيس والذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا».