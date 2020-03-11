شكرا لقرائتكم الأهلي ضد سموحة .. تعرف على نصائح فايلر للسنغالي آليو بادجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق بعد التاثر بالضغوط وردود افعال السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية بعدما أهدر فرصة سهلة في مباراة صن داونز الأخيرة ببطولة أفريقيا ، وطلب المدير الفني من اللاعب السنغالي بعدم الإنسياق وراء هذا الجدل الذى قد يؤثر سلباً على تركيزه في الملعب خاصة وأنه يثق تماماً في قدراته وأمكانياته التهديفية.

وأكد فايلر للمهاجم السنغالي أنه يؤدي بشكل جيد في التدريبات وعليه أن يواصل العمل والتركيز بهدف زيارة شباك المنافسين دون أن يتأثر بمن يتحدث عن إهداره للفرص لأن التركيز في الملعب هو السبيل الوحيد لتألق اللاعب وإثبات نفسه مع الفريق.

على صعيد متصل ،ينوي رينيه فايلر استمرار الدفع بالسنغالي آليو بادجي أساسياً في مباراة الفريق أمام سموحة اليوم بالدوري ليواصل المشاركة أساسياً للمباراة الثانية على التوالي .

وشارك آليو بادجي أساسياً في مباراة صن داونز السبت المقبل بجنوب أفريقيا بدوري أبطال أفريقيا ورغم أنه لم يُقدم أداء جيد وأهدر فرصة سهلة إلا أن المدرب السويسري يرغب في استمرار الدفع باللاعب السنغالي أمام سموحة الليلة .

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ويبدو التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة سموحة اليوم ، مكوّن من :محمد الشناوي ،محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمود وحيد ،عمرو السولية ،أليو ديانج ،أحمد الشيخ ،محمد مجدي أفشة ،وليد سليمان وأليو بادجي.

تقام مباراة الاهلى وسموحة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاربعاء على ستاد القاهرة الدولى ، الأهلي صاحب لقب أقوى خط دفاع في تاريخ الدوري عندما استقبلت شباكه هدفين فقط على مدار موسم 1974-1975 بالإضافة إلى موسم 2005-2006 والذي شهد استقبال شباك الأهلي إلى 6 أهداف فقط، وفي الموسم الجاري استقبلت شباك الأهلي 3 أهداف فقط، جاءت بواقع هدف في مباراة بيراميدز، وآخر في لقاء أسوان وثالث في مباراة نادي مصر، وما زال الفريق الأحمر أمامه الفرصة للتغلب على موسم 2005، والحفاظ على نظافة الشباك في المباريات المقبلة.

حصد هجوم النادي الأهلي لقب أقوى خط هجوم في تاريخ الدوري العام كالأكثر تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالدوري، وذلك عندما نجح خط هجوم النادي الأهلي في تسجيل 75 هدفًا في الموسم قبل الماضي 2017-2018، وحتى الآن سجل لاعبو القلعة الحمراء 45 هدفًا ويحتاج مهاجمو الفريق الأحمر للحفاظ على هذا المعدل التهديفي في المباريات المتبقية لتخطى رقم الموسم قبل الماضي.

الفوز على سموحة يضمن للأهلي الابتعاد أكثر بقمة الدوري العام، في رحلة تأمين اللقب الخامس على التوالي بعدما سبق أن حصد الفريق الأحمر أربع ألقاب خلال المواسم الأربعة الماضية، وحصد اللقب رقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء.