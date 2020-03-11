شكرا لقرائتكم ننشر تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع عمرو الجناينى بخصوص المنتخبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، جلسة مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة لمعرفة أهم متطلبات المنتخبات خلال الفترة المقبلة، وخاصة المباراتين المقرر أن يخوضهما المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب أمام البرازيل والأرجنتين خلال الشهر الجارى.

بجانب التطرق إلى إمكانية البحث عن بدائل لمباريات المنتخب الأولمبى التى كان من المقرر خوضها ضمن خطة الإعداد لطوكيو 2020.

وأكد صبحى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة لا تمانع فى إقامة مباراتى البرازيل والأرجنتين فى مصر خلال معسكر شهر مارس الجارى، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.

كانت وزارة الرياضة قد أعلنت أن جميع المباريات ستقام بدون جماهير، سواء المحلية أو الأفريقية، وفيما يخص مباراة مصر وتوجو فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا، ينطبق عليها نفس المبدأ العام ونفس القرار العام، بما لا يخالف قرار مجلس الوزراء.

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وأشار وزير الرياضة إلى أن كل القرارات التى اتخذتها الوزارة بناء على قرار مجلس الوزراء بسبب فيروس كورونا، تندرج ضمن الإجراءات الاحترازية، وحفاظا على الجماهير وسلامتهم.

ويستعد الفراعنة لمواجهة توجو يومى 26 و29 مارس الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وتحتل جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وكينيا فى المركز الثانى برصيد نقطتين ومنتخب مصر فى المركز الثالث بنفس الرصيد وتوجو فى المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة.