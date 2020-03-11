شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباريات الدوري غدا لسوء الأحوال الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو اتحاد الكرة على تأجيل مباريات الجولة الـ18 للدوري بسبب سوء الأحوال الجوية ، والخوف على حياة المواطنين بعد البيانات الرسمية من قبل هيئة الأرصاد الجوية ، على أن يعلن اتحاد الكرة بصورة رسمية خلال ساعات.

وقال مسئولو اتحاد الكرة فى بيان رسمي: "تماشيا مع قرار السيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار غد الخميس أجازة بسبب سوء حالة الطقس المتوقعة ، وبناء على بيان هيئة الأرصاد الجوية وتحذيرات الجهات المعنية .. استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل مباريات مسابقة الدوري الممتاز التي كان مقررا إقامتها غدا ضمن الجولة 18 للمسابقة".



بيان اتحاد الكرة

وأشار حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد ، إلى أنه حدد بالفعل المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة سوف يعلن عنها ضمن مواعيد الأسابيع المتبقية فور ورود الموافقات الأمنية.

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