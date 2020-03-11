شكرا لقرائتكم رامى ربيعة عضو عامل في النادى الأهلى.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مدافع الأهلى رامى ربيعة، على تقديم الأرواق المطلوبة للحصول على عضوية النادي، وذلك خلال مقابلة جرت معه أمس فى اجتماع اللجنة الذى عقد بمقر النادى بالجزيرة.

وعقد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، جلسة مع رامى ربيعة، للاطلاع على الأوراق المطلوبة لاستيفاء شروط العضوية الجديدة، للانضمام لعائلة الأهلى.

وشهدت الفترة الأخيرة إقبالا كثيفا من الراغبين فى الحصول على عضوية الأهلي، للاستفادة من الطفرة الإنشائية الهائلة فى جميع الأفرع، قبل الزيادة التى تطبق بشكل رسمى بداية من شهر أبريل المقبل، حيث ترتفع العضوية العامة من 500 ألف إلى 750 ألف جنيه، وزيادة العضوية بفرع الشيخ زايد من 175 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وزيادة العضويات بفرع التجمع من 200 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.

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وكثفت لجنة العضوية بالنادى الأهلي، برئاسة إبراهيم الكفراوى وعضوية طارق قنديل، عضوى مجلس الإدارة، جلساتهم بمقر النادى بالجزيرة لإستقبال الراغبين فى الحصول على عضوية الأهلى " العضوية العامة، وعضوية الفروع"، قبل الزيادة المقرر لها أول أبريل المقبل.

ويشهد النادى طفرة انشائية هائلة فى جميع الأفرع بما يلبى طموحات وأعضاء النادى ويتاسب مع رغبتهم ويلبى احتياجاتهم إلى جانب أماكن النادى الأهلى وأفرعه التى تُعد الأفضل والأنسب من حيث التقسيم الجغرافى بين كل الأندية الموجودة، كما أن مساحة مقر النادى أو الأفرع تعد أيضًا الأنسب لممارسة جميع الأنشطة.