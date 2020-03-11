شكرا لقرائتكم الزمالك يبلغ لاعبيه بعدم السفر للإسكندرية بعد تأجيل مباراة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخطر مسئولو الزمالك لاعبو الفريق بعدم السفر للإسكندرية، بعدما تلقي مسئولو الزمالك اخطارا بتأجيل مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة تأجيل مباريات الجولة الـ18 للدوري بسبب سوء الأحوال الجوية ، والخوف على حياة المواطنين بعد البيانات الرسمية من قبل هيئة الأرصاد الجوية ، على أن يعلن اتحاد الكرة بصورة رسمية خلال ساعات.

وكان مقررا أن تقام غداً الخميس 4 مباريات نادى مصر والإنتاج الحربى على ستاد الكلية الحربية ومباراة حرس الحدود والمصرى البورسعيدى على ستاد الجيش بالسويس ومباراة مصر المقاصة وأسوان على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة الزمالك والاتحاد السكندرى على ستاد المكس بالإسكندرية في ختام منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قد أعلن قائمة المباراة والتي ضمت كل من :

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محمد أبو جبل - محمد عواد - محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمى

محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - حازم إمام - أحمد عيد في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم أوباما - محمد حسن - كريم بامبو - إسلام جابر - أحمد سيد زيزو - محمد عنتر - مصطفى فتحي - أشرف بن شرقي في خط الوسط

مصطفى محمد - كابونجو كاسونجو - عمر السعيد في خط الهجوم