شكرا لقرائتكم رسميا.. تأجيل مباريات الخميس بالدوري بسبب سوء الأحوال على رأسها الزمالك والاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة على تأجيل مباريات الجولة الـ18 للدوري بسبب سوء الأحوال الجوية ، والخوف على حياة المواطنين بعد البيانات الرسمية من قبل هيئة الأرصاد الجوية ، على أن يعلن اتحاد الكرة بصورة رسمية خلال ساعات.

وكان مقررا أن تقام غداً الخميس 4 مباريات نادى مصر والإنتاج الحربى على ستاد الكلية الحربية ومباراة حرس الحدود والمصرى البورسعيدى على ستاد الجيش بالسويس ومباراة مصر المقاصة وأسوان على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة الزمالك والاتحاد السكندرى على ستاد المكس بالإسكندرية في ختام منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام ، قبل أن يستقر مسئولو اتحاد الكرة على تأجيل المباريات.

وكان مقررا أن تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى في تمام السابعة والنصف مساء غدا الخميس على ستاد المكس بالإسكندرية في مواجهة يدخلها الفارس الأبيض بمعنويات مرتفعة بعد أن حصد بطاقة التأهل للدور قبل النهائي لدوري الابطال الافريقى بعد الفوز على الترجى التونسى 3-2 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب ليضرب موعداً مع الرجاء المغربى في نصف النهائي الافريقى المرتقب .

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من 16 مباراة ، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 17 مباراة.

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قررت إدارة القطاعات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباريات دورى الجمهورية مواليد 2001 و2003 و2004، لسوء الأحوال الجوية، خلال الأيام الثلاثة القادمة، حفاظا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة بالبطولات.

ووفقا لذلك سيتم تأجيل مباريات الجولة (22) من دورى الجمهورية مواليد 2004، التى كان مقررا لها غدا الخميس إلى موعد سيتم تحديده لاحقا بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة غداً.

كما تقرر تأجيل مباريات الجولة (28) مواليد 2003 التى كان مقررا لها السبت 14 مارس، لتقام الثلاثاء 17 مارس.

كذلك سيتم تأجيل مباريات الجولة (29) لدوري الجمهورية مواليد 2001 التي كان مقررا لها الجمعة 13 مارس، لتقام الإثنين 16 مارس.