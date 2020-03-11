شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف تفاصيل مواجهة مصر للبرازيل والأرجنتين فى وجود كرواتيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 تفاصيل مشاركة منتخبنا الأوليمبى فى دورة ودية، في إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تنطلق في يوليو المقبل.

ووافق أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على استضافة مصر للدورة بعد اعتذار الإمارات عن استضافتها، بسبب انتشار فيروس كورونا مؤخرا.

وعلم "الخليج 365" أن الدورة ستضم مصر والبرازيل والأرجنتين وكرواتيا، فى الوقت الذى يواجه منتخبنا البرازيل يوم 27 مارس الجارى على أن يواجه الأرجنتين يوم 30 من نفس الشهر، كما يواجه منتخب كرواتيا الفريقين فيما لن يلعب منتخبنا أمام كرواتيا كما لن يلعب البرازيل أمام الأرجنتين.

وقرر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، إعلان قائمة المنتخب يوم 18 مارس الجارى استعدادا للمعسكر المقبل، ضمن برنامج الاعداد قبل أولمبياد طوكيو 2020.

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وأحال غريب ملف انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى المنتخب الأوليمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، إلى مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

وتتيح اللوائح للمنتخب الأوليمبي ضم 3 لاعبين فوق السن للمشاركة في الأولمبياد ويعد محمد صلاح أبرز المرشحين للانضمام، ويأتي من بعده محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

وأكد المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، طلب ملفا كاملا عن المنتخب الأوليمبى وكل ما يتعلق باللاعبين وبرنامج الإعداد للأولمبياد لدراسة موقف مشاركة محمد صلاح نجم المنتخب الأول وليفربول فى أولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل.