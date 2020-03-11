شكرا لقرائتكم تأجيل نهائي كأس الرابطة الفرنسية بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء أن المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة التي كانت مقررة في الرابع من أبريل، أرجئت إلى موعد لاحق، في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الرابطة في بيان أنه بعد التشاور مع طرفي المباراة باريس سان جرمان وليون وحاملي حقوق البث التلفزيوني والاتحاد الفرنسي للعبة سيقوم مكتب الرابطة بتحديد موعد جديد في ظل تطور الوضع الصحي والمسار الأوروبي للناديين المشاركين في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وكان القرار منتظرا لأن التجمعات التي تضم أكثر من 1000 شخص، بما في ذلك الرياضيين، تم منعها حتى 15 إبريل بموجب قرار وزاري بسبب انتشار فيروس كوفيد-19.

وأعلن القرار الأربعاء عقب اجتماع مكتب رابطة الدوري الفرنسي في باريس، غداة الإعلان عن إقامة جميع مباريات الدرجتين الأولى والثانية في فرنسا بدون جمهور حتى 15 أبريل المقبل.

وستكون المباراة النهائية الأخيرة في مسابقة كأس الرابطة بعدما اتخذ قرار في منتصف سبتمبر الماضي بتعليق تنظيمها بدءا من الموسم المقبل لأجل تقليص روزنامة المسابقات، ومنح المزيد من الراحة للاعبين وتوفير بطاقة إضافية (للأندية الفرنسية) في المسابقات الأوروبية عبر ترتيب دوري الدرجة الأولى بنهاية موسم 2020-2021.