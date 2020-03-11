شكرا لقرائتكم المنظمون: لا تأجيل أو إلغاء لأولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد منظمو أولمبياد طوكيو يوم الأربعاء أنه لا يوجد أي تفكير من اللجنة المحلية المنظمة أو اللجنة الأولمبية الدولية لتأجيل أو إلغاء دورة الألعاب 2020 رغم انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء،‭ ‬أبلغ أحد أعضاء المجلس التنفيذي للجنة المنظمة "رويترز" أن تأجيل الألعاب لمدة عام واحد أو عامين ربما يكون الخيار "الأنسب" إذا لم يكن ممكنا إقامة الأولمبياد هذا الصيف في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية خلال الصيف المقبل بين شهري يوليو وأغسطس.