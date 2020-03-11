شكرا لقرائتكم مورينيو: لايبزيغ الأفضل.. والإصابات دمّرت توتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم بأن فريقه لم يكن يستحق الفوز على مضيفه لايبزيغ الألماني في دور الستة عشر لدوري الأبطال الأوروبي، مشيرا إلى أن الألمان فازوا وتأهلوا عن جدارة لدور الثمانية.

وخسر توتنهام صفر - 3 مساء الثلاثاء أمام مضيفه لايبزيغ في إياب دور الستة عشر ليتأهل الأخير لدور الثمانية بالفوز 4 -صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب فيما ودع توتنهام البطولة مبكرا بعدما بلغ النهائي بنفس البطولة في الموسم الماضي.

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وقال مورينيو: لايبزيغ كان الأفضل والأقوى من الناحية البدنية وكذلك من حيث الضغط الهجومي وإيقاع اللعب كما تفوق لاعبوه بشكل هائل في المواجهات المباشرة مع لاعبينا داخل المستطيل الأخضر. استحق لايبزيغ الفوز والتأهل لأنه كان الأفضل. كان لايبزيغ فريقا قويا في مواجهة فريق يمر بالعديد من المشاكل.

وأضاف: لن أتحدث مجددا عن كل اللاعبين المصابين في فريقي. ولكن عليكم أن تتخيلوا ليفربول بدون ساديو ماني وروبرتو فيرمينو ومحمد صلاح أو لايبزيغ بدون مارسيل سابيتسر وباتريك وتيمو فيرنر. هل ترون أن بدونهم كان لايبزيغ قادرا على الفوز في هذه المباراة؟

وأكد مورينيو: كانت تجربة سلبية بالنسبة لنا. ولكن إذا نظرنا من منظور إيجابي، سنجد فيها العديد من الإيجابيات لنتعلمها من أجل المستقبل.