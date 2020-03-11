بروكلين نتس يضع حدا لنتائج ليكرز المميزة

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أهدر ليبرون جيمس سلة ثنائية سهلة قبل تسع ثوان من نهاية المباراة ليتعرض فريقه لوس انجليس ليكرز لهزيمة مفاجئة أمام ضيفه بروكيلن نتس بنتيجة 102-104 الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الاميركي للمحترفين.

بهذا الفوز، وضع نتس حدا لسلسلة من اربعة انتصارات متتالية لليكرز متصدر المنطقة الغربية تخللها فوز على ميلووكي باكس متصدر الدوري والشرق وعلى جاره في المدينة كليبيرز ثاني منطقته.

وهي الخسارة الثانية لليكرز في 13 مباراة والاولى على ارضه منذ السادس من شباط/فبراير.

وبدا جميس عازما لمعادلة النتيجة وفرض وقت اضافي على ملعب "ستايبلس سنتر" عندما وجد طريقه الى السلة حين كان نتس متقدما بنقطتين، الا انه فشل في محاولته قبل أن يفشل زميله انطوني ديفيس في رمية ثلاثية عندما كان غير مراقب ليخرج نتس بفوز مهم في مسعاه لبلوغ الادوار الاقصائية "بلاي أوف".

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وسبق لليكرز أن ضمن تأهله الى البلاي أوف للمرة الاولى منذ عام 2013 فيما يحتل نتس المركز السابع ما قبل الاخير لبلوغ الادوار الاقصائية.

كان "الملك" جيمس أفضل مسجل في المباراة وقريبا من تحقيق "تريبل دابل" إذ أنهى المواجهة مع 29 نقطة 12 متابعة و9 تمريرات حاسمة، فيما سجل ديفيس 28 نقطة و8 متابعات.

من ناحية الضيوف كان سبنسر دينويدي الافضل بـ23 نقطة وسبع تمريرات حاسمة مقابل 22 نقطة وسبع متابعات لكاريس ليفرت.

بعد أن عادل ديفيس الارقام 102-102 بثلاثية قبل 43 ثانية من نهاية اللقاء، سجل دينويدي السلة الحاسمة قبل 28 ثانية مانحا الفوز لفريقه.