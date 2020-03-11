محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الاتحاد السكندري والزمالك في اللقاء الذي من المقرر أن يقام غدًا الخميس ضمن حسابات الأسبوع الـ18 من مسابقة الدوري.
وجاء قرار تأجيل مباراة الاتحاد والزمالك بسبب سوء أحوال الطقس المتوقعة وبناءً على بيان هيئة الأرصاد الجوية وتحذيرات الجهات المعنية.
وأشار حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات بالاتحاد المصري في تصريحات نقلتها صفحة الاتحاد بـ"تويتر"، إلى أنه حدد بالفعل المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة التي سوف يعلن عنها فور الحصول على الموافقات الأمينة.
وكان من المقرر أن تقام أربع مباريات بمسابقة الدوري غدًا الخميس أبرزها لقاء الاتحاد السكندري والزمالك.
جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب مسابقة الدوري برصيد 48 نقطة بفارق 15 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني و17 نقطة عن الزمالك ثالث الترتيب.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. تأجيل لقاء الاتحاد والزمالك لسوء الأحوال الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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