"حفاظًا على اللاعبين والأجهزة الفنية".. تأجيل مباريات دوري الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات دوري الجمهورية مواليد (2001) و(2003) و(2004) لسوء الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة القادمة.
وبحسب ما جاء في صفحة الاتحاد المصري عبر "تويتر" اليوم الأربعاء :"قررت إدارة القطاعات بالاتحاد المصري تأجيل مباريات دوري الجمهورية لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة".
وتابع :"ووفقًا لذلك سيتم تأجيل مباريات الجولة 22 من دوري الجمهورية مواليد (2004) والتي كان مقرر لها غدًا الخميس إلى موعد لاحق".
وأكمل :"تقرر تأجيل مباريات الجولة 28 مواليد 2003 التي كان مقرر لها السبت 14 مارس لتقام 17 من نفس الشهر".
وأنهى :"سيتم تأجيل مباريات الجولة 29 لدوري الجمهورية مواليد 2001 التي كان مقرر لها الجمعة 13 مارس لتقام في 16 من نفس الشهر".
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