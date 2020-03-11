"غياب أوناجم".. تعرف على قائمة الزمالك أمام الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، القائمة التي تستعد لخوض مباراة الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يأتي ضمن الأسبوع الـ18 من مسابقة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يرحل الزمالك إلى الاسكندرية لمواجهة "زعيم الثغر" في لقاء سيقام مساء غد الخميس.

وشهدت قائمة الزمالك غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله جمعة بسبب الإيقاف ومحمد أوناجم ومحمد عبد الغني.

وجاءت قائمة الزمالك على الشكل التالي:

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد "زيزو" - محمد عنتر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي - إسلام جابر - مصطفى فتحي - كريم بامبو.

خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد - كاسونجو.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل الترتيب الثالث برصيد 31 نقطة بفارق 17 نقطة عن الأهلي متصدر ترتيب المسابقة والذي حقق 16 انتصارًا.