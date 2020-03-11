ميدو ناصحًا صلاح: لا تخطئ مثلي.. وأنا أكثر جنونًا من إبراهيموفيتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

وجه أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لعدد من أندية مصر، وآخرها مصر المقاصة، نصيحة لمحمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي لمساعدته على التطور بشكل أكبر في مسيرته بأوروبا.

وتحدث ميدو لمدونة "أون ذا ويستل" الإلكترونية، عن العلاقة بينه وبين السويدي زلاتان إبراهيموفيتش زميله السابق في أياكس الهولندي، مؤكدًا أنه ليس متفاجئًا باستمراره في الملاعب حتى الآن.

علاقته بإبراهيموفيتش

قال ميدو: "أنا وإبراهيموفيتش ما زلنا أصدقاء، إنه شخص جيد وقلبه كبير، لديه شخصية رائعة، دائمًا يحب أن يكون بجوار عائلته وأصدقائه، ولم تتغير شخصيته بسبب الشهرة أو الأموال".

وأضاف: "الكثيرون يتغيرون بسبب الشهرة والمال، ولكن زلاتان ما زال كما هو منذ أن كان عمره 17 عامًا، الكثيرون حققوا أقل بكثير مما حققه هو ويتغيرون ولكنه لم يفعل ذلك".

وأكمل: "أتواصل دومًا مع إبراهيموفيتش وذلك يرجع لأننا نحمل نفس الطباع الشخصية، ولكنني كنت أكثر جنونًا منه، هو يبدو مجنونًا كثيرًا ولكنه ليس كذلك نهائيًا".

واختتم: "هو من السويد وأنا من مصر، ولكننا نحمل نفس الخلفية الاجتماعية، كلانا خرج من الشوارع، كثيرًا ما لعبنا كرة القدم في الشوارع خلال طفولتنا، وأنا مؤمن بأن من يحملون هذا الطابع دائمًا ما يتواصلون سويًا بشكل رائع".

نصيحة لصلاح

قال ميدو: "أود أن أنصح صلاح بعدم التركيز على ما يحدث في مصر، إنه يعمل رائعًا من أجل الوطن والمنتخب، سجل أهدافًا حاسمة وقاد الفريق للعودة للمشاركة في كأس العالم".

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وأضاف: "لكن أحيانًا يجب عليك التركيز على مسيرتك بأوروبا وعدم الالتفات لما يدور خلفك بمصر، وأظن أنه قام بذلك ولكن متأخرًا، فسبق وأن وضع تركيزه على ما يُقال بمواقع التواصل الاجتماعي عنه، ولكن بدأ ينتبه لمسيرته الأوروبية".

وأكمل: "لا أقول إنه يجب عليه ألا يلعب مع منتخب مصر، لا فعلى النقيض تمامًا، يتوجب عليه التركيز والتواجد مع المنتخب ومساعدته بنسبة 110%، ولكن نصيحتي بألا يشغل نفسه بالمشكلات التي قد تمنعه عن التطور والتقدم لكي يصبح أفضل".

وأوضح: "إذا وضع صلاح في ذهنه هذه المشكلات بنسبة 20% فقط فإن ذلك سيؤثر عليه بالسلب بالتأكيد، كنت مثله ودائمًا ما أشغل نفسي بما يحدث في الكرة المصرية، ولكنني تأثرت بالسلب ولا أريد أن يحدث ذلك معه".

واختتم: "بإمكان صلاح الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، لا أرى لاعبًا آخر بإمكانه الفوز به بعد ميسي ورونالدو، الكثيرون يقولون إن نيمار هو القادم، ولكن لاعب ليفربول بإمكانه الفوز بها يومًا ما".

التدريب في بريميرليج

وقال ميدو: "كنت قريبًا من تدريب منتخب مصر منذ عدة أشهر ماضية، ذلك وأنا عمري 37 عامًا فقط، ما زلت أتعلم الكثير، بالتأكيد أحلم بتدريب بلادي ولكن في الوقت الصحيح".

وأكمل: "التدريب في الشرق الأوسط ليس سهلًا؛ لأن أغلب الأندية ليس لديها خطة واضحة وحقيقية، الأمر جنوني، فإمكانهم إقالتك بعد خسارة مباراتين فقط".

وأضاف: "إذا دربت في أوروبا فإنك تحتاج للوقت، مثلًا بيب جوارديولا عندما يتولى تدريب فريقٍ، فإنه يبلغهم بأن الموسم الأول سيكون من أجل بناء الفريق فقط وللعمل من أجل المواسم المقبلة".

وأوضح: "هنا نحن نتحدث عن جوارديولا، بمعنى أنه مدرب لديه ميزانية مفتوحة، نتحدث عن مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، فلك أن تتخيل ما يحدث معنا كمدربين شباب يتعاملون مع عقليات مختلفة".

واختتم: "أحلم بالتدريب في أوروبا، وهذا ما أعمل من أجله حاليًا، أريد التدريب في إنجلترا، ولكن عليّ أن أمتلك الخبرات المناسبة والعمل مدربًا مساعدًا لمدرب كبير لمدة موسمين على الأقل أولًا، هذا حلم بالنسبة لي".