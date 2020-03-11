جوميز يقود تشكيل الهلال لمواجهة ضمك في الدورى السعودى

أعلن الرومانى رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى عن تشكيل الفريق لمواجهة ضمك، وذلك ضمن منافسات الجولة ال٢٢ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ويدخل نادي الهلال المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى : عبدالله المعيوف. خط الدفاع : محمد البريك، جانج هيون سو، محمد جحفلي، ياسر الشهرني. Advertisements خط الوسط : جوستافو كويلار، سلمان الفرج، كارلوس إدواردو، أندريه كاريلو. خط الهجوم : عمر خربين، بافيتيمبي جوميز. الاحتياط : محمد الواكد، على ال بليهي، أمير الكردي، ناصر الدوسري، محمد كنو، هتان باهبري، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو، صالح الشهري.

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