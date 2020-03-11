21 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة أسوان

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الخميس باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 18 للدوري. وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي وعاصم سعيد ومحمد دبش وحسني فتحي وأحمد محسن وعصام صبحي ومصطفى شبيطة وصلاح عاشور وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد كناريا وأحمد مرشوح ومحمد مسعد ومحمد إبراهيم وباولن فوافي وأودو موسيس وصلاح أمين وعمرو مرعي وعبد الله مجدي. وباولن فوافي وأودو موسيس وصلاح أمين وعمرو مرعي وعبد الله مجدي. واختتم فريق المقاصة اليوم معسكر الاعداد المغلق بمدينة الإسماعيلية والذي استمر لمدة أسبوع، وخاض الفريق مرانه الختامي صباح اليوم، وعقب نهاية المران أعلن إيهاب جلال قائمة اللاعبين المختارين للدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتي موعد مباراة أسوان

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