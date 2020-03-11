كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة الفريق التي ستسافر اليوم إلى الإسكندرية للدخول بمعسكر مغلق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الخميس بالجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز. وضمت القائمة كلا من :- حراسة المرمى : محمد أبو جبل - محمد عواد - محمود عبدالرحيم جنش Advertisements الدفاع : محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - حازم إمام - أحمد عيد - أحمد عيد الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم أوباما - محمد حسن - كريم بامبو - إسلام جابر - أحمد سيد زيزو - محمد عنتر - مصطفى فتحي - أشرف بن شرقي الهجوم : مصطفى محمد - كابونجو كاسونجو - عمر السعيد

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