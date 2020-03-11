فحص طبي لنجم سلة الأهلي بعد إصابته بمران الجزيرة

يخضع رامي جنيدي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلي يخضع لفحص طبي مساء اليوم على هامش مران الفريق لمعرفة حجم إصابته وفترة غيابه عن الملاعب.
وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في الفترة الثالثة من مباراة الأهلي والجزيرة في دور قبل نهائي دوري السوبر منعته من استكمال المباراة .
يذكر أن فريق رجال سلة الأهلي نجح في تحقيق الفوز على الجزيرة بنتيجة 80-74 أمس الخميس في ثالث مواجهات الفريقين بالدور قبل النهائي لدوري السوبر الذي يقام بنظام Best of 5 ليتقدم بنتيجة 2-1 في مجموع اللقاءات.
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