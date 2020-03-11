مدرب سلة الأهلي : قدمنا أداءً جيدًا أمام الجزيرة في ربع نهائي دوري السوبر

عبر أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لرجال سلة الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الجزيرة في ثالث مواجهات الدور قبل النهائي لدوري السوبر أمس الثلاثاء.

وأشاد توفيق بالمستوى الجيد الذي ظهر عليه اللاعبون بعدما أحكموا سيطرتهم على المباراة على مدار فتراتها الأربعة

على الصعيدين الدفاعي والهجومي .

وأضاف أن الجهاز الفني يسابق الزمن لاستشفاء اللاعبين وتجهيزهم فنيا وبدنيًا للمباراة المقبلة والمقرر لها غدا الخميس لحسم التأهل لنهائي البطولة.

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واختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق يسير بخطى ثابتة

في المنافسة على لقب دوري السوبر، معربا عن أمله في أن يكون التوفيق حليفه في مواجهة الغد.

يذكر أن رجال سلة الأهلي نجح في تحقيق الفوز على الجزيرة بنتيجة 80-74 أمس الثلاثاء في ثالث مواجهات الدور قبل النهائي لدوري السوبر الذي يقام بنظام Best of 5 ليتقدم بنتيجة 2-1 في مجموع اللقاءات ويحتاج للفوز في مواجهة الخميس لبلوغ نهائي البطولة.