عبر أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لرجال سلة الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الجزيرة في ثالث مواجهات الدور قبل النهائي لدوري السوبر أمس الثلاثاء.
وأشاد توفيق بالمستوى الجيد الذي ظهر عليه اللاعبون بعدما أحكموا سيطرتهم على المباراة على مدار فتراتها الأربعةعلى الصعيدين الدفاعي والهجومي .
وأضاف أن الجهاز الفني يسابق الزمن لاستشفاء اللاعبين وتجهيزهم فنيا وبدنيًا للمباراة المقبلة والمقرر لها غدا الخميس لحسم التأهل لنهائي البطولة.
واختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق يسير بخطى ثابتةفي المنافسة على لقب دوري السوبر، معربا عن أمله في أن يكون التوفيق حليفه في مواجهة الغد.
يذكر أن رجال سلة الأهلي نجح في تحقيق الفوز على الجزيرة بنتيجة 80-74 أمس الثلاثاء في ثالث مواجهات الدور قبل النهائي لدوري السوبر الذي يقام بنظام Best of 5 ليتقدم بنتيجة 2-1 في مجموع اللقاءات ويحتاج للفوز في مواجهة الخميس لبلوغ نهائي البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب سلة الأهلي : قدمنا أداءً جيدًا أمام الجزيرة في ربع نهائي دوري السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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