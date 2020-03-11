سلة الأهلي تواصل استعداداتها قبل ربع نهائي السوبر

يواصل الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء دون راحة، عقب الفوز على الجزيرة بنتيجة 80-74 في إطار منافسات دور قبل نهائي دوري السوبر.
ويستعد رجال سلة الأهلي لرابع مواجهات الدور قبل النهائي لدوري السوبر أمام الجزيرة والمقرر لها غدا الخميس.
وكان رجال سلة الأهلي تمكن من تحقيقالفوز على الجزيرة مساء أمس الثلاثاء في ثالث مواجهات الفريقين بالدور قبل النهائي لدوري السوبر والذي يقام بنظام Best of 5 ليتقدم بنتيجة 2-1 في مجموع اللقاءات ويحتاج للفوز في مواجهة الغد.
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