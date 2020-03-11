يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٢ اليوم الأربعاء مع مصر الجديدة، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري القطاعات.
يدخل الأهلي المباراة وهو يبحث عن الفوز الأول له في البطولة بهدف التمسك بأمل التتويج باللقب، بعد خسارته فى الجولةالأولى أمام نجوم المستقبل ٢ - ٣، والتعادل مع المقاولون العرب ٢ - ٢ في الجولة الثانية، ليكون في رصيده نقطة واحدة فقط، مسجلاً ٤ أهداف مقابل ٥ أهداف في مرماه.
وتضم بطولة القطاعات إلى جانب الأهلي؛ فرق الزمالك والمقاولونالعرب ونجوم المستقبل ومصر الجديدة وجمهورية شبين وقتَّة وشباب المعادي ومصر للتأمين، وتقام البطولة بنظام دوري من دور واحد، ويضطر فريق واحد للراحة في كل جولة.
ويضم الجهاز الفني لفريق الناشئين مواليد ٢٠٠٢ ياسر محمدين مديراً فنياً، ومحمد سمارة مدرباً عاماً، وفتوح محمد مدرباً لحراس المرمى، وعماد أنور المدير الإداري للفريق، ومحمد مصطفى طبيب الفريق، وطه محمد عبد الرحيم مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين المدلك.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي 2002 يواجه مصر الجديدة بدوري القطاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.