الأهلي 2002 يواجه مصر الجديدة بدوري القطاعات

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٢ اليوم الأربعاء مع مصر الجديدة، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري القطاعات.

يدخل الأهلي المباراة وهو يبحث عن الفوز الأول له في البطولة بهدف التمسك بأمل التتويج باللقب، بعد خسارته فى الجولة

الأولى أمام نجوم المستقبل ٢ - ٣، والتعادل مع المقاولون العرب ٢ - ٢ في الجولة الثانية، ليكون في رصيده نقطة واحدة فقط، مسجلاً ٤ أهداف مقابل ٥ أهداف في مرماه.

وتضم بطولة القطاعات إلى جانب الأهلي؛ فرق الزمالك والمقاولون

العرب ونجوم المستقبل ومصر الجديدة وجمهورية شبين وقتَّة وشباب المعادي ومصر للتأمين، وتقام البطولة بنظام دوري من دور واحد، ويضطر فريق واحد للراحة في كل جولة.

ويضم الجهاز الفني لفريق الناشئين مواليد ٢٠٠٢ ياسر محمدين مديراً فنياً، ومحمد سمارة مدرباً عاماً، وفتوح محمد مدرباً لحراس المرمى، وعماد أنور المدير الإداري للفريق، ومحمد مصطفى طبيب الفريق، وطه محمد عبد الرحيم مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين المدلك.