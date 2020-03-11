الأهلي 2005 يترقب قرعة بطولة سوبر منطقة القاهرة

يترقب فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٥ إجراء قرعة المرحلة النهائية من بطولة منطقة القاهرة «السوبر»، والمحدد لها اليوم الأربعاء، بمقر منطقة القاهرة لكرة القدم.

وتأهل الأهلي للمرحلة النهائية من بطولة منطقة القاهرة بعدما أنهى المرحلة الأولى متصدراً ترتيب

المجموعة الأولى، كما تأهل معه طلائع الجيش والمقاولون العرب، بينما تأهلت فرق إنبي والداخلية ووادي دجلة من المجموعة الثانية.

وتلقى النادي الأهلي خطاباً من المنطقة بأن البطولة سوف تكون بنظام الدوري

من دور واحد، وتقام المباريات على ملاعب محايدة، علماً بأنها ستنطلق يوم الجمعة ٢٠ مارس الجاري.

ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ أحمد سمير مديراً فنياً، ومعتز إينو مدرباً عاماً، وأحمد إبراهيم مدرباً لحراس المرمى، وسيد عرفان إدارياً، وإسلام عزيز طبيباً للفريق، ومحمد نحلة معد بدني، وناجح أبو زهرة أخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي.