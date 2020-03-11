بوجبا يُدير ظهره لريال مدريد ويرحب بتجديد العقد مع مانشستر يونايتد

بدّل متوسط ميدان نادي مانشستر يونايتد “بول بوجبا” موقفه، من الرحيل عن الشياطين الحمر، إلى البقاء وقيادة مشروع الفريق للسنوات القادمة.

يقال وفق مصادر “ديلي ميل” إن الفرنسي، مستعد لإعادة التوقيع مرة أخرى مع مانشستر يونايتد، وتجديد التعاقد لفترة طويلة وبدون شروط جزائية.

تم ربط لاعب خط الوسط بالابتعاد عن الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية الموسم، حيث لعب خلاله ثمانية مباريات فقط في جميع المسابقات.

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ويتحدث التقرير عن صاحب الـ27 عامًا، الذي ينتهي التعاقد معه في عام 2021، والذي يرى مستقبله على المدى الطويل داخل مسرح الأحلام، في ظل ارتباطه بفرق ريال مدريد ويوفنتوس.

ويبدو أن بول اقتنع بتحسن النادي، وخطته لبناء فريق جديد، بعدما ساعد برونو فرنانديز في إحداث تغيير في الأداء لصالح يونايتد، الذي لم يهزم في آخر 10 مباريات.

ونقلت صحيفة “ماركا” هذا التقرير، مشيرة إلى أن آمال إدارة الفريق الملكي اصطدمت بجدار فولاذي، عقب تغيير بوجبا لخططه.