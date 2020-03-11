رياضة | انطلاق الدورة الرابعة لمدربات كرة القدم النسائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الدورة الرابعة لمدربات كرة القدم النسائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت صباح اليوم الدورة الرابعة لمدربات كرة القدم النسائية والتي ينظمها الاتحاد النرويجي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم متمثلا في الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد .

وتجمعت صباح اليوم 24 دارسة في مقر الإقامة بأحد الفنادق الكبري وفي حضور هيبت رشيد مستشار الاتحاد النرويجي والمحاضرتان انا بيلارود وهيلن فوجا ومصطفي منير المدرب العام لمنتخب مصر وراما جويلي نجمة منتخب مصر السابقة.

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وبدا اليوم بمجموعة محاضرات نظرية في حضور عبد الحق ومحمود سعد ثم نالت الدارسات قسط من الراحة قبل خوض التدريبات العملية فوق المستطيل الأخضر .

وقامت الدكتورة سحر عبد الحق والدكتور محمود سعد بتوفير أحدي الصالات المغطاة القريبة من مقر الإقامة لخوض التدريبات غدا الخميس تحسبا لسوء الأحوال الجوية .