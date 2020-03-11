رياضة | مباراة برشلونة ونابولي في طريقها للإلغاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة برشلونة ونابولي في طريقها للإلغاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باتت مباراة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو مهددة بالإلغاء رغم إعلان إقامتها بدون جمهور.

وقررت السلطات الإيطالية منع كل الفرق الإيطالية من السفر خارج إيطاليا في هذا التوقيت بسبب تفشي فيروس كورونا لتصبح المباراة في طريقها إلى الإلغاء.

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وذكر نادي روما في بيان له أن السلطات منعته من السفر إلى إشبيلية لمواجهته في الدوري الأوروبي وكذلك باقي الأندية الإيطالية.