رياضة | عاجل.. منع روما من مواجهة إشبيلية بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. منع روما من مواجهة إشبيلية بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الموقع الرسمي لنادي روما الإيطالي، أن السلطات الإيطالية منعت فريق العاصمة، من السفر إلى إسبانيا، لمواجهة فريق إشبيلية، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، غدا الخميس.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن السلطات الإيطالية لم تسمح لنادي روما بالسفر لإسبانيا للعب مباراته ضد إشبيلية ولن تسمح لبقية فرق إيطاليا بالسفر (نابولي).

وجاء قرار السلطات الإيطالية بسبب أزمة فيروس كورونا والذي ضرب العالم في الفترة الأخيرة.