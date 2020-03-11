رياضة | بشعار حلم الصعود.. سان جيرمان يواجه وبوروسيا دورتموند بدوري الأبطال

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاستضافة بوروسيا دورتموند الألماني، على ملعب حديقة الأمراء في إياب دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الألماني حقق فوزًا على باريس سان جيرمان، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال أدونا بارك في ألمانيا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بدوري الأبطال

وتقام مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

من المتوقع أن يبدأ توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: توماس مونييه - تيلو كيرير - ماركينيوس - ليفسن كورزوا.

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خط الوسط: إدريسا جانا جايي - ماركو فيراتي - لياندرو باريديس.

خط الهجوم: كيليان مبابي - ماورو إيكاردي - نيمار.

على الجانب الآخر، من المحتمل أن يدخل لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: رومان بوركي.

خط الدفاع: لوكاس يتشيك - ماتس هوميلز - دان أكسيل زاجادو.

خط الوسط: أشرف حكيمي - إيمري تشان - أكسيل فيستل - رافائيل جيريرو.

خط الهجوم: جوليان براندت - تورجان هازارد - أرلينج براوت هالاند.