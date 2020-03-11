رياضة | برشلونة يدرس صفقة تبادلية مع يوفنتوس من أجل ضم بديل ديمبلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يدرس صفقة تبادلية مع يوفنتوس من أجل ضم بديل ديمبلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعاد نادي برشلونة الإسباني فتح ملف الصفقة التبادلية التي كان من المزمع إبرامها في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

وذكرت شبكة "دون بالون" الإسبانية اليوم، أن برشلونة جدد طلبه حول إنتقال نجمه الكرواتي إيفان راكيتيتش للبيانكونيري، مقابل ضم الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا لبرشلونة.

كما حددت إدارة برشلونة مبلغ 50 مليون يورو، لرحيل راكيتيتش نحو يوفنتوس في حال رفض إجراء الصفقة التبادلية.

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وكان راكيتيتش أحد أهم عناصر الفريق الكتالوني خلال السنوات الماضية، قبل أن يتراجع مستواه كثيراً لهذا الموسم، بالإضافة لتدهور مستواه.

وأشارت دون بالون، أن الدوري الإيطالي قد يناسب راكيتيتش المتقدم في السن حالياً، حيث أن نسق الكالتشيو ابطأ نسبياً من الليجا.

ويعاني دوجلاس كوستا أيضاً من قلة دقائق اللعب مع مدربه ماوريسيو ساري، وقد يجد سبيله في التألق مرة أخرى مع برشلونة.

ويسعى الفريق الكتالوني للتعاقد مع عدة صفقات مميزة للفريق في الصيف المقبل، بعد أن شهد الموسم الحالي عديد المشاكل الفنية لبرشلونة.