رياضة | إيهاب جلال يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة قائمة فريقه لمواجهة أسوان المقرر لها مساء غد الخميس ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة مصر المقاصة ٢١ وهم :-

محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي وعاصم سعيد ومحمد دبش وحسني فتحي وأحمد محسن وعصام صبحي ومصطفى شبيطة وصلاح عاشور وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد كناريا وأحمد مرشوح ومحمد مسعد ومحمد إبراهيم وباولن فوافي وأودو موسيس وصلاح أمين وعمرو مرعي وعبد الله مجدي.

