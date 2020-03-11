رياضة | عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تأجيل مباريات الدوري المصري غدًا ومن بينها لقاء الزمالك والاتحاد السكندري بسبب سوء الأحوال الجوية.

وجاء نصب بيان الجبلاية كالتالي:

Advertisements

"تماشيا مع قرار السيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار غد الخميس إجازة بسبب سوء حالة الطقس المتوقعة ، وبناء على بيان هيئة الأرصاد الجوية وتحذيرات الجهات المعنية.. استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل مباريات مسابقة الدوري الممتاز التي كان مقررا إقامتها غدا ضمن الجولة 18 للمسابقة.

وأشار حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أنه حدد بالفعل المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة سوف يعلن عنها ضمن مواعيد الأسابيع المتبقية فور ورود الموافقات الأمنية.

كما تم تأجيل كافة مباريات الناشئين زالبراعم يومى الخميس والجمعة حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة.