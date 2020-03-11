رياضة | مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة الفريق التي ستسافر اليوم إلى الإسكندرية للدخول بمعسكر مغلق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الخميس بالجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

- وضمت القائمة كلا من :

محمد أبو جبل - محمد عواد - محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمى.

محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - حازم إمام - أحمد عيد في خط الدفاع .

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طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم أوباما - محمد حسن - كريم بامبو - إسلام جابر - أحمد سيد زيزو - محمد عنتر - مصطفى فتحي - أشرف بن شرقي في خط الوسط.

مصطفى محمد - كابونجو كاسونجو - عمر السعيد في خط الهجوم.