رياضة | عاجل.. 60 دقيقة تحسم تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. 60 دقيقة تحسم تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد إبراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري عن موقف مباراة الزمالك المقرر لها غدا الخميس ببطولة الدوري المصري.

وترددت أنباء قوية عن إمكانية تأجيل مباريات الغد لكن الأمر لم يحسم بشكل رسمي حتى الآن من اتحاد الكرة.

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وأكد إبراهيم في تصريحات خاصة أنه تواصل مع مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم وأبلغوه بحسم موقف اللقاء بعد ساعة من الآن بشكل رسمي.

وتابع: "لايوجد أي شيء رسمي أو خطاب من اتحاد الكرة بتأجيل المباراة حتى الآن".