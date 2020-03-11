رياضة | صدمة كبيرة في برشلونة بسبب عدم تجديد نجم الفريق

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أفادت تقارير صحفية أن المحادثات بين ​برشلونة​ والحارس مارك أندريه تير ​شتيجن​ وصلت إلى طريق مسدود، مع عجز عمالقة ​الدوري الإسباني​ عن تلبية مطالب حارس مرمى عالي المستوى.

وقد جرت مناقشات مع الدولي الألماني بشأن مستقبله، مع انتهاء سريان صفقته الحالية في صيف عام 2022.

ويأمل برشلونة إنهاء أي شائعات غير مرحب بها من خلال الاتفاق على شروط جديدة حيث أظهر الجانبان استعدادًا لإنجاز الصفقة، لكن التوصل إلى حل وسط يناسب جميع الأطراف أمر صعب.

مع وضع ذلك في الاعتبار، تم تعليق المفاوضات مع الحارس مارك أندريه تير ​شتيجن​ حتى نهاية الموسم.