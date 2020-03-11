الكشف عن سبب مرض مؤمن زكريا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا يزال النجم المصري مؤمن زكريا، لاعب فريق النادي الأهلي لكرة القدم، يعاني من مرضه الذي أبعده عن الملاب منذ فترة طويلة.

الإعلامي عمر ربيع ياسين، كشف عبر برنامجه المذاع على قناة “النهار”، عن السبب في الحالة الصحية التي يعاني منها مؤمن زكريا، والتي تسببت في عدم قيده بالقائمة المحلية والأفريقية للقلعة الحمراء هذا الموسم، وعن ما أظهرته الأشعة والتحاليل التي أجراها مؤمن زكريا في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة.

ياسين قال إن الأشعة أثبتت أن اللاعب يعاني من مرض تعرض له بسبب إصابته بالحمى أثناء سفره مع فريق الأهلي إلى إحدى الدول الأفريقية، لخوض مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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الإعلامي المصري أشار إلى أن علاج اللاعب عبارة عن حقنة تكلفتها 10 آلاف دولار شهريا، وأن الأهلي سيتحمل قيمة علاج مؤمن زكريا حتى يتخلص من هذا المرض ويعود لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وأن اللاعب سيقوم بمتابعة تطورات علاجه مع أحد أكبر المستشفيات في أمريكا.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، كان قد تواصل مع مؤمن زكريا وأكد له أن النادي سيتحمل كل مصاريف علاجه، في الوقت الذي سيحصل في لاعب الأهلي على راتبه الشهري بشكل طبيعي وكأنه واحد من لاعبي الفريق.