وفاة لاعب داخل الملعب.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفى النيجيري تشينيمي مارتينز، لاعب فريق ناساراوا يونايتد، وذلك خلال مباراة فريقه أمام ضيفه كاتسينا يونايتد ضمن الجولة الـ23 من الدوري النيجيري لكرة القدم.
ووفقا لما جاء في “روسيا اليوم” فقد سقط اللاعب مارتينز البالغ من العمر 22 عاما، على أرضية الملعب بشكل مفاجئ فاقدا للوعي، وبعد عدد من المحاولات الفاشلة لمساعدته على استعادة وعيه، تم اتخاذ قرار نقله للمستشفى، ليتفاجأ الجميع بعدم وجود سيارة إسعاف ليتم نقله بسيارة أحد الإداريين.. وأكد الطبيب في المشفى بأن اللاعب وصل إليهم مفارقا الحياة.
العديد من التقارير ذكرت أن التأخير في نقل اللاعب إلى المسشفى أدى إلى مفارقته الحياة، وأنه كان بالإمكان إنقاذ حياته في حال تواجد طاقم طبي أثناء المباراة.. ولم يعلن حتى الآن السبب الرئيسي للوفاة.
في المقابل، وعند سماع صافرة نهاية المباراة بفوز فريق ناساراوا بثلاثية نظيفة، أخبر إداريو النادي اللاعبين بوفاة زميلهم لينهاروا على أرضية الملعب ودخل العديد منهم في نوبة بكاء حزنا على مارتينز.
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