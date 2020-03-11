فلويد مايويذر يسعى  لاقتحام اللعبة الشعبية الأولى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر، الذي يعتبر أعظم ملاكم في التاريخ عزمه دخول عالم الاستثمار الرياضي، وذلك من خلال التفكير في شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ووفقا لما جاء في “روسيا اليوم” فقد ذكرت TMZ أن مايويذر يرغب بشراء حصة في النادي الإنجليزي، وذلك على الرغم من عدم وجود أي مفاوضات رسمية.

مايويذر يزور إنجلترا حاليا من أجل المشاركة في حدث ترويجي، ولدى سؤاله عما إذا كان مهتما بشراء النادي قال الملاكم البالغ من العمر 43 عاما في تصريحات له: “إن فريق نيوكاسل لكرة القدم لا يصدق، هم كالجحيم.. إذا رغبت الجماهير هنا أن أشتري النادي أخبروني بذلك، أنا أخبركم الآن أنني على استعداد لذلك، النادي مذهل ويستحق الكثير.

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بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، يمتلك ثروة كبيرة تبلغ 5 مليارات دولار أمريكي، وفقا لما حققه من أرباح خلال مسيرته الرياضية.

مشجعو نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يطالبون برحيل مالك النادي في الوقت الحالي، مايك آشلي، بسبب سوء أوضاع النادي.

يشار إلى أن نادي نيوكاسل يحتل حاليا المركز الـ13 على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريميرليج” برصيد 35 نقطة بعد مرور 29 جولة.