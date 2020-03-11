انت الان تتابع سيميوني: من الظلم أن يلعب ليفربول أمامنا دون جمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحدث مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، دييغو سيميوني، عن اللقاء المرتقب مع ليفربول الأربعاء، مؤكدا أن مباراة صعبة تنتظرهم أمام "الريدز".
وقال سيميوني في مؤتمر صحفي: "سنخوض مباراة أمام خصم قوي وسنضطر لبذل جهد كبير للعب أمامهم، والخبرات تفيد ولكن أحيانا تتكرر الأخطاء".
وردا على تصريحات مدرب ليفربول يورغن كلوب، بأن "أتلتيكو لا يستسلم"، قال سيميوني: "أظهر أداؤنا في السنوات الماضية أننا ننافس بمستوى عال، والمباراة تحمل مطالب كبيرة وعلينا فهم المباراة التي نريد خوضها".وتابع سيميوني حديثه عن كيفية التصدي لليفربول قائلا: "لدي فكرة لقيادة المباراة، وهناك من يقول إنني سأهاجم لكي يبدو مظهرنا جيدا، ولكن هذا ليس حقيقيا، والواقع سيكون داخل الملعب، والخصم سيجعلك تعاني وسنحصل على فرص معاكسة"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.
واختتم سيميوني حديثه عن امتلاكه شكوكا حول لعب المباراة بدون جماهير قائلا: "سمعنا شائعات عن إمكانية اللعب بدون جماهير، وأتمنى أن تقام في حضور الجماهير لأن غيابهم لن يكون عدلا لليفربول، بعدما لعبنا في وجود جماهيرنا، وجمهور الليفربول مهم جدا لفريقه".
ويستضيف ملعب "الإنفيلد" إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي يجمع ليفربول وأتلتيكو، علما أن مباراة الذهاب انتهت بهدف نظيف للنادي الإسباني.
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