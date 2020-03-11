شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستسافر اليوم الأربعاء، إلى الإسكندرية للدخول بمعسكر مغلق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها مساء غد الخميس، ؤضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب المغربي محمد أوناجم ومحمد عبدالغني للإصابة، وإمام عاشور ومحمود عبدالرازق «شيكابالا» وعبدا الله جمعة للإيقاف، بالإضافة إلى إلى عودة كريم بامبو وعمر السعيد والناشئ أحمد عيد.

وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد – محمود عبدالرحيم «جنش».

الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي «الونش» – محمد عبدالسلام – محمد عبدالشافي – حازم إمام – أحمد عيد.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم «أوباما» – محمد حسن – كريم بامبو – إسلام جابر – أحمد سيد «زيزو» – محمد عنتر – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي.

الهجوم: مصطفى محمد – كابونجو كاسونجو – عمر السعيد.